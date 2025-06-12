- Crescimento
Negociações:
7 450
Negociações com lucro:
5 770 (77.44%)
Negociações com perda:
1 680 (22.55%)
Melhor negociação:
128.30 USD
Pior negociação:
-527.18 USD
Lucro bruto:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
Perda bruta:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (69.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
651.87 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
52.19%
Depósito máximo carregado:
107.17%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
616
Tempo médio de espera:
34 minutos
Fator de recuperação:
1.45
Negociações longas:
7 230 (97.05%)
Negociações curtas:
220 (2.95%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
2.62 USD
Perda média:
-7.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 550.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 550.16 USD (16)
Crescimento mensal:
35.81%
Previsão anual:
435.09%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
658.00 USD
Máximo:
2 118.98 USD (50.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.62% (2 118.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.57% (483.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7450
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +128.30 USD
Pior negociação: -527 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +69.64 USD
Máxima perda consecutiva: -1 550.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
52 mais ...
Sem comentários
