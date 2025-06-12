SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Scalping Master XAU
Angga Anugrawan

Scalping Master XAU

Angga Anugrawan
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 43%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 450
Negociações com lucro:
5 770 (77.44%)
Negociações com perda:
1 680 (22.55%)
Melhor negociação:
128.30 USD
Pior negociação:
-527.18 USD
Lucro bruto:
15 130.81 USD (10 730 674 pips)
Perda bruta:
-12 056.66 USD (9 220 998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (69.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
651.87 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
52.19%
Depósito máximo carregado:
107.17%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
616
Tempo médio de espera:
34 minutos
Fator de recuperação:
1.45
Negociações longas:
7 230 (97.05%)
Negociações curtas:
220 (2.95%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
2.62 USD
Perda média:
-7.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 550.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 550.16 USD (16)
Crescimento mensal:
35.81%
Previsão anual:
435.09%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
658.00 USD
Máximo:
2 118.98 USD (50.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.62% (2 118.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.57% (483.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 7450
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +128.30 USD
Pior negociação: -527 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +69.64 USD
Máxima perda consecutiva: -1 550.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
52 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.12 06:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 06:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 05:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 04:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 12:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 20:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 18:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Scalping Master XAU
30 USD por mês
43%
0
0
USD
6K
USD
18
100%
7 450
77%
52%
1.25
0.41
USD
49%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.