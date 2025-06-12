SegnaliSezioni
Angga Anugrawan

AnggaProject

Angga Anugrawan
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
156 (88.13%)
Loss Trade:
21 (11.86%)
Best Trade:
43.20 USD
Worst Trade:
-300.23 USD
Profitto lordo:
645.43 USD (69 841 pips)
Perdita lorda:
-779.40 USD (184 284 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (32.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
216.00 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
56.06%
Massimo carico di deposito:
12.26%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
97 (54.80%)
Short Trade:
80 (45.20%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.76 USD
Profitto medio:
4.14 USD
Perdita media:
-37.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-91.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-300.23 USD (1)
Crescita mensile:
-13.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
349.97 USD
Massimale:
521.23 USD (16.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.20% (521.23 USD)
Per equità:
14.43% (298.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 119
XAUUSD 58
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 44
XAUUSD -178
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -594
XAUUSD -114K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.20 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.30 USD
Massima perdita consecutiva: -91.76 USD

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AnggaProject
30USD al mese
-10%
0
0
USD
2.5K
USD
14
100%
177
88%
56%
0.82
-0.76
USD
23%
1:200
Copia

