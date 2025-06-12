- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
156 (88.13%)
Loss Trade:
21 (11.86%)
Best Trade:
43.20 USD
Worst Trade:
-300.23 USD
Profitto lordo:
645.43 USD (69 841 pips)
Perdita lorda:
-779.40 USD (184 284 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (32.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
216.00 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
56.06%
Massimo carico di deposito:
12.26%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
97 (54.80%)
Short Trade:
80 (45.20%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.76 USD
Profitto medio:
4.14 USD
Perdita media:
-37.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-91.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-300.23 USD (1)
Crescita mensile:
-13.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
349.97 USD
Massimale:
521.23 USD (16.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.20% (521.23 USD)
Per equità:
14.43% (298.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|119
|XAUUSD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|44
|XAUUSD
|-178
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-594
|XAUUSD
|-114K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.20 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.30 USD
Massima perdita consecutiva: -91.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
504 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-10%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
14
100%
177
88%
56%
0.82
-0.76
USD
USD
23%
1:200