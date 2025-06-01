SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TT Pro SwapFarm
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro SwapFarm

Oasis Capital Markets Limited
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 4999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
444
Gewinntrades:
438 (98.64%)
Verlusttrades:
6 (1.35%)
Bester Trade:
4.33 GBP
Schlechtester Trade:
-2.88 GBP
Bruttoprofit:
411.45 GBP (62 382 pips)
Bruttoverlust:
-6.96 GBP (1 507 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
258 (245.90 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
245.90 GBP (258)
Sharpe Ratio:
1.51
Trading-Aktivität:
93.83%
Max deposit load:
12.76%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
76.03
Long-Positionen:
444 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
59.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 GBP
Durchschnittlicher Profit:
0.94 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-1.16 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.88 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.88 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
10.76%
Jahresprognose:
130.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
5.32 GBP (1.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.04% (5.32 GBP)
Kapital:
40.08% (256.25 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 444
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 522
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 61K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.33 GBP
Schlechtester Trade: -3 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 258
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +245.90 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.88 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
FBS-Real
11.50 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 08:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 00:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 23:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 01:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 01:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 00:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 00:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 20:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 20:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 20:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
