Trades insgesamt:
444
Gewinntrades:
438 (98.64%)
Verlusttrades:
6 (1.35%)
Bester Trade:
4.33 GBP
Schlechtester Trade:
-2.88 GBP
Bruttoprofit:
411.45 GBP (62 382 pips)
Bruttoverlust:
-6.96 GBP (1 507 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
258 (245.90 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
245.90 GBP (258)
Sharpe Ratio:
1.51
Trading-Aktivität:
93.83%
Max deposit load:
12.76%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
76.03
Long-Positionen:
444 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
59.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 GBP
Durchschnittlicher Profit:
0.94 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-1.16 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.88 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.88 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
10.76%
Jahresprognose:
130.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
5.32 GBP (1.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.04% (5.32 GBP)
Kapital:
40.08% (256.25 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|444
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|522
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|61K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
