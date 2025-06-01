- Incremento
Total de Trades:
444
Transacciones Rentables:
438 (98.64%)
Transacciones Irrentables:
6 (1.35%)
Mejor transacción:
4.33 GBP
Peor transacción:
-2.88 GBP
Beneficio Bruto:
411.45 GBP (62 382 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.96 GBP (1 507 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
258 (245.90 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
245.90 GBP (258)
Ratio de Sharpe:
1.51
Actividad comercial:
93.83%
Carga máxima del depósito:
12.76%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
76.03
Transacciones Largas:
444 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
59.12
Beneficio Esperado:
0.91 GBP
Beneficio medio:
0.94 GBP
Pérdidas medias:
-1.16 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.88 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.88 GBP (2)
Crecimiento al mes:
10.76%
Pronóstico anual:
130.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
5.32 GBP (1.04%)
Reducción relativa:
De balance:
1.04% (5.32 GBP)
De fondos:
40.08% (256.25 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|444
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|522
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|61K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.33 GBP
Peor transacción: -3 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 258
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +245.90 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -4.88 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
