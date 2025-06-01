SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / TT Pro SwapFarm
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro SwapFarm

Oasis Capital Markets Limited
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 4999 USD al mes
incremento desde 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
444
Transacciones Rentables:
438 (98.64%)
Transacciones Irrentables:
6 (1.35%)
Mejor transacción:
4.33 GBP
Peor transacción:
-2.88 GBP
Beneficio Bruto:
411.45 GBP (62 382 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.96 GBP (1 507 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
258 (245.90 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
245.90 GBP (258)
Ratio de Sharpe:
1.51
Actividad comercial:
93.83%
Carga máxima del depósito:
12.76%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
76.03
Transacciones Largas:
444 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
59.12
Beneficio Esperado:
0.91 GBP
Beneficio medio:
0.94 GBP
Pérdidas medias:
-1.16 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.88 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.88 GBP (2)
Crecimiento al mes:
10.76%
Pronóstico anual:
130.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
5.32 GBP (1.04%)
Reducción relativa:
De balance:
1.04% (5.32 GBP)
De fondos:
40.08% (256.25 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 444
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 522
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 61K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.33 GBP
Peor transacción: -3 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 258
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +245.90 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -4.88 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
FBS-Real
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 08:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 00:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 23:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 01:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 01:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 00:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 00:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 20:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 20:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 20:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TT Pro SwapFarm
4999 USD al mes
81%
0
0
USD
904
GBP
30
100%
444
98%
94%
59.11
0.91
GBP
40%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.