シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TT Pro SwapFarm
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro SwapFarm

Oasis Capital Markets Limited
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  4999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
444
利益トレード:
438 (98.64%)
損失トレード:
6 (1.35%)
ベストトレード:
4.33 GBP
最悪のトレード:
-2.88 GBP
総利益:
411.45 GBP (62 382 pips)
総損失:
-6.96 GBP (1 507 pips)
最大連続の勝ち:
258 (245.90 GBP)
最大連続利益:
245.90 GBP (258)
シャープレシオ:
1.51
取引アクティビティ:
93.83%
最大入金額:
12.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
76.03
長いトレード:
444 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
59.12
期待されたペイオフ:
0.91 GBP
平均利益:
0.94 GBP
平均損失:
-1.16 GBP
最大連続の負け:
2 (-4.88 GBP)
最大連続損失:
-4.88 GBP (2)
月間成長:
10.76%
年間予想:
130.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
5.32 GBP (1.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.04% (5.32 GBP)
エクイティによる:
40.08% (256.25 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 444
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 522
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 61K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.33 GBP
最悪のトレード: -3 GBP
最大連続の勝ち: 258
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +245.90 GBP
最大連続損失: -4.88 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
FBS-Real
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
レビューなし
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 08:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 00:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 23:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 01:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 01:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 00:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 00:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 20:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 20:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 20:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
