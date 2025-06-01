- 成長
トレード:
444
利益トレード:
438 (98.64%)
損失トレード:
6 (1.35%)
ベストトレード:
4.33 GBP
最悪のトレード:
-2.88 GBP
総利益:
411.45 GBP (62 382 pips)
総損失:
-6.96 GBP (1 507 pips)
最大連続の勝ち:
258 (245.90 GBP)
最大連続利益:
245.90 GBP (258)
シャープレシオ:
1.51
取引アクティビティ:
93.83%
最大入金額:
12.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
76.03
長いトレード:
444 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
59.12
期待されたペイオフ:
0.91 GBP
平均利益:
0.94 GBP
平均損失:
-1.16 GBP
最大連続の負け:
2 (-4.88 GBP)
最大連続損失:
-4.88 GBP (2)
月間成長:
10.76%
年間予想:
130.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
5.32 GBP (1.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.04% (5.32 GBP)
エクイティによる:
40.08% (256.25 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|444
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|522
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|61K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.33 GBP
最悪のトレード: -3 GBP
最大連続の勝ち: 258
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +245.90 GBP
最大連続損失: -4.88 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
レビューなし
