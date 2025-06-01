- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
444
Negociações com lucro:
438 (98.64%)
Negociações com perda:
6 (1.35%)
Melhor negociação:
4.33 GBP
Pior negociação:
-2.88 GBP
Lucro bruto:
411.45 GBP (62 382 pips)
Perda bruta:
-6.96 GBP (1 507 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
258 (245.90 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
245.90 GBP (258)
Índice de Sharpe:
1.51
Atividade de negociação:
93.83%
Depósito máximo carregado:
12.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
76.03
Negociações longas:
444 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
59.12
Valor esperado:
0.91 GBP
Lucro médio:
0.94 GBP
Perda média:
-1.16 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.88 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-4.88 GBP (2)
Crescimento mensal:
10.76%
Previsão anual:
130.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
5.32 GBP (1.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.04% (5.32 GBP)
Pelo Capital Líquido:
40.08% (256.25 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|444
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|522
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|61K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.33 GBP
Pior negociação: -3 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 258
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +245.90 GBP
Máxima perda consecutiva: -4.88 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
4999 USD por mês
81%
0
0
USD
USD
904
GBP
GBP
30
100%
444
98%
94%
59.11
0.91
GBP
GBP
40%
1:500