Oasis Capital Markets Limited

TT Pro SwapFarm

Oasis Capital Markets Limited
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 4999 USD por mês
crescimento desde 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
444
Negociações com lucro:
438 (98.64%)
Negociações com perda:
6 (1.35%)
Melhor negociação:
4.33 GBP
Pior negociação:
-2.88 GBP
Lucro bruto:
411.45 GBP (62 382 pips)
Perda bruta:
-6.96 GBP (1 507 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
258 (245.90 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
245.90 GBP (258)
Índice de Sharpe:
1.51
Atividade de negociação:
93.83%
Depósito máximo carregado:
12.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
76.03
Negociações longas:
444 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
59.12
Valor esperado:
0.91 GBP
Lucro médio:
0.94 GBP
Perda média:
-1.16 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.88 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-4.88 GBP (2)
Crescimento mensal:
10.76%
Previsão anual:
130.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
5.32 GBP (1.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.04% (5.32 GBP)
Pelo Capital Líquido:
40.08% (256.25 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 444
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 522
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 61K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.33 GBP
Pior negociação: -3 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 258
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +245.90 GBP
Máxima perda consecutiva: -4.88 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
FBS-Real
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Sem comentários
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 08:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 00:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 23:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 01:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 01:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 00:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 00:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 20:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 20:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 20:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TT Pro SwapFarm
4999 USD por mês
81%
0
0
USD
904
GBP
30
100%
444
98%
94%
59.11
0.91
GBP
40%
1:500
Copiar

