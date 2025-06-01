- Crescita
Trade:
214
Profit Trade:
210 (98.13%)
Loss Trade:
4 (1.87%)
Best Trade:
3.39 GBP
Worst Trade:
-2.88 GBP
Profitto lordo:
170.55 GBP (28 176 pips)
Perdita lorda:
-5.33 GBP (1 127 pips)
Vincite massime consecutive:
188 (159.22 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
159.22 GBP (188)
Indice di Sharpe:
1.60
Attività di trading:
88.82%
Massimo carico di deposito:
12.76%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
31.06
Long Trade:
214 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
32.00
Profitto previsto:
0.77 GBP
Profitto medio:
0.81 GBP
Perdita media:
-1.33 GBP
Massime perdite consecutive:
2 (-4.88 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-4.88 GBP (2)
Crescita mensile:
11.15%
Previsione annuale:
135.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
5.32 GBP (1.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.04% (5.32 GBP)
Per equità:
40.08% (256.25 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.39 GBP
Worst Trade: -3 GBP
Vincite massime consecutive: 188
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +159.22 GBP
Massima perdita consecutiva: -4.88 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2779
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.36 × 467
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Non ci sono recensioni
