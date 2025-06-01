- 자본
- 축소
트레이드:
461
이익 거래:
455 (98.69%)
손실 거래:
6 (1.30%)
최고의 거래:
4.33 GBP
최악의 거래:
-2.88 GBP
총 수익:
427.63 GBP (65 029 pips)
총 손실:
-6.96 GBP (1 507 pips)
연속 최대 이익:
258 (245.90 GBP)
연속 최대 이익:
245.90 GBP (258)
샤프 비율:
1.52
거래 활동:
93.83%
최대 입금량:
12.76%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
79.07
롱(주식매수):
461 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
61.44
기대수익:
0.91 GBP
평균 이익:
0.94 GBP
평균 손실:
-1.16 GBP
연속 최대 손실:
2 (-4.88 GBP)
연속 최대 손실:
-4.88 GBP (2)
월별 성장률:
9.41%
연간 예측:
116.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 GBP
최대한의:
5.32 GBP (1.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.04% (5.32 GBP)
자본금별:
40.08% (256.25 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|461
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|542
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|64K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.33 GBP
최악의 거래: -3 GBP
연속 최대 이익: 258
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +245.90 GBP
연속 최대 손실: -4.88 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.18 × 28
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
Exness-MT5Real7
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.31 × 45
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 4999 USD
84%
0
0
USD
USD
921
GBP
GBP
32
100%
461
98%
94%
61.44
0.91
GBP
GBP
40%
1:500