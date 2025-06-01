리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

itexsys-Platform 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.40 × 5 ICMarketsSC-MT5-2 0.66 × 2783 ICMarketsSC-MT5 1.00 × 15 Exness-MT5Real10 1.00 × 3 Exness-MT5Real17 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.35 × 534 Exness-MT5Real31 1.97 × 33 FusionMarkets-Live 2.00 × 1 Earnex-Trade 3.78 × 50 Exness-MT5Real33 4.18 × 28 Exness-MT5Real28 5.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 5.43 × 7 KuberaCapitalMarkets-Server 5.47 × 540 Exness-MT5Real7 6.00 × 1 RoboForex-Pro 9.83 × 54 Weltrade-Real 11.31 × 45 CapitalPointTrading-MT5-4 11.50 × 4 FBS-Real 11.50 × 4 Swissquote-Server 25.00 × 1