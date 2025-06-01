SignauxSections
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
212
Bénéfice trades:
208 (98.11%)
Perte trades:
4 (1.89%)
Meilleure transaction:
3.35 GBP
Pire transaction:
-2.88 GBP
Bénéfice brut:
166.41 GBP (27 880 pips)
Perte brute:
-5.33 GBP (1 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
186 (155.08 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
155.08 GBP (186)
Ratio de Sharpe:
1.65
Activité de trading:
88.82%
Charge de dépôt maximale:
12.76%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
30.28
Longs trades:
212 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
31.22
Rendement attendu:
0.76 GBP
Bénéfice moyen:
0.80 GBP
Perte moyenne:
-1.33 GBP
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.88 GBP)
Perte consécutive maximale:
-4.88 GBP (2)
Croissance mensuelle:
10.90%
Prévision annuelle:
132.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
5.32 GBP (1.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.04% (5.32 GBP)
Par fonds propres:
40.08% (256.25 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 212
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.35 GBP
Pire transaction: -3 GBP
Gains consécutifs maximales: 186
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +155.08 GBP
Perte consécutive maximale: -4.88 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2779
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.36 × 467
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
4.00 × 1
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 08:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 00:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 23:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 01:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 01:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 00:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 00:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 20:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 20:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 20:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
