Trades:
212
Bénéfice trades:
208 (98.11%)
Perte trades:
4 (1.89%)
Meilleure transaction:
3.35 GBP
Pire transaction:
-2.88 GBP
Bénéfice brut:
166.41 GBP (27 880 pips)
Perte brute:
-5.33 GBP (1 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
186 (155.08 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
155.08 GBP (186)
Ratio de Sharpe:
1.65
Activité de trading:
88.82%
Charge de dépôt maximale:
12.76%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
30.28
Longs trades:
212 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
31.22
Rendement attendu:
0.76 GBP
Bénéfice moyen:
0.80 GBP
Perte moyenne:
-1.33 GBP
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.88 GBP)
Perte consécutive maximale:
-4.88 GBP (2)
Croissance mensuelle:
10.90%
Prévision annuelle:
132.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
5.32 GBP (1.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.04% (5.32 GBP)
Par fonds propres:
40.08% (256.25 GBP)
Symbole
Transactions
|Sell
|Buy
USDJPY
212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole
Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
USDJPY
208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole
Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
USDJPY
27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3.35 GBP
Pire transaction: -3 GBP
Gains consécutifs maximales: 186
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +155.08 GBP
Perte consécutive maximale: -4.88 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2779
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.36 × 467
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
