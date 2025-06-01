СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TT Pro SwapFarm
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro SwapFarm

Oasis Capital Markets Limited
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 4999 USD в месяц
прирост с 2025 80%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
441
Прибыльных трейдов:
435 (98.63%)
Убыточных трейдов:
6 (1.36%)
Лучший трейд:
4.33 GBP
Худший трейд:
-2.88 GBP
Общая прибыль:
408.63 GBP (61 924 pips)
Общий убыток:
-6.96 GBP (1 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
258 (245.90 GBP)
Макс. прибыль в серии:
245.90 GBP (258)
Коэффициент Шарпа:
1.51
Торговая активность:
93.83%
Макс. загрузка депозита:
12.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
75.50
Длинных трейдов:
441 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
58.71
Мат. ожидание:
0.91 GBP
Средняя прибыль:
0.94 GBP
Средний убыток:
-1.16 GBP
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.88 GBP)
Макс. убыток в серии:
-4.88 GBP (2)
Прирост в месяц:
11.41%
Годовой прогноз:
138.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
5.32 GBP (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.04% (5.32 GBP)
По эквити:
40.08% (256.25 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 518
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.33 GBP
Худший трейд: -3 GBP
Макс. серия выигрышей: 258
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +245.90 GBP
Макс. убыток в серии: -4.88 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
FBS-Real
11.50 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Нет отзывов
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 08:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 00:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 23:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 01:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 01:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 00:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 00:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 20:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 20:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 20:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TT Pro SwapFarm
4999 USD в месяц
80%
0
0
USD
902
GBP
30
100%
441
98%
94%
58.71
0.91
GBP
40%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.