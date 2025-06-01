- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
441
Прибыльных трейдов:
435 (98.63%)
Убыточных трейдов:
6 (1.36%)
Лучший трейд:
4.33 GBP
Худший трейд:
-2.88 GBP
Общая прибыль:
408.63 GBP (61 924 pips)
Общий убыток:
-6.96 GBP (1 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
258 (245.90 GBP)
Макс. прибыль в серии:
245.90 GBP (258)
Коэффициент Шарпа:
1.51
Торговая активность:
93.83%
Макс. загрузка депозита:
12.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
75.50
Длинных трейдов:
441 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
58.71
Мат. ожидание:
0.91 GBP
Средняя прибыль:
0.94 GBP
Средний убыток:
-1.16 GBP
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.88 GBP)
Макс. убыток в серии:
-4.88 GBP (2)
Прирост в месяц:
11.41%
Годовой прогноз:
138.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
5.32 GBP (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.04% (5.32 GBP)
По эквити:
40.08% (256.25 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|441
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|518
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.33 GBP
Худший трейд: -3 GBP
Макс. серия выигрышей: 258
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +245.90 GBP
Макс. убыток в серии: -4.88 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
4999 USD в месяц
80%
0
0
USD
USD
902
GBP
GBP
30
100%
441
98%
94%
58.71
0.91
GBP
GBP
40%
1:500