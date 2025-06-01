- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
442
盈利交易:
436 (98.64%)
亏损交易:
6 (1.36%)
最好交易:
4.33 GBP
最差交易:
-2.88 GBP
毛利:
409.57 GBP (62 081 pips)
毛利亏损:
-6.96 GBP (1 507 pips)
最大连续赢利:
258 (245.90 GBP)
最大连续盈利:
245.90 GBP (258)
夏普比率:
1.51
交易活动:
93.83%
最大入金加载:
12.76%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
5 天
采收率:
75.68
长期交易:
442 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
58.85
预期回报:
0.91 GBP
平均利润:
0.94 GBP
平均损失:
-1.16 GBP
最大连续失误:
2 (-4.88 GBP)
最大连续亏损:
-4.88 GBP (2)
每月增长:
11.08%
年度预测:
134.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
5.32 GBP (1.04%)
相对跌幅:
结余:
1.04% (5.32 GBP)
净值:
40.08% (256.25 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|442
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|519
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|61K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.33 GBP
最差交易: -3 GBP
最大连续赢利: 258
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +245.90 GBP
最大连续亏损: -4.88 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月4999 USD
81%
0
0
USD
USD
903
GBP
GBP
30
100%
442
98%
94%
58.84
0.91
GBP
GBP
40%
1:500