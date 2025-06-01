SinyallerBölümler
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro SwapFarm

Oasis Capital Markets Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
210 (98.13%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (1.87%)
En iyi işlem:
3.39 GBP
En kötü işlem:
-2.88 GBP
Brüt kâr:
170.55 GBP (28 176 pips)
Brüt zarar:
-5.33 GBP (1 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
188 (159.22 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
159.22 GBP (188)
Sharpe oranı:
1.60
Alım-satım etkinliği:
88.82%
Maks. mevduat yükü:
12.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
31.06
Alış işlemleri:
214 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
32.00
Beklenen getiri:
0.77 GBP
Ortalama kâr:
0.81 GBP
Ortalama zarar:
-1.33 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.88 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-4.88 GBP (2)
Aylık büyüme:
11.15%
Yıllık tahmin:
135.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
5.32 GBP (1.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.04% (5.32 GBP)
Varlığa göre:
40.08% (256.25 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 213
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.39 GBP
En kötü işlem: -3 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 188
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +159.22 GBP
Maksimum ardışık zarar: -4.88 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2779
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.36 × 467
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
4.00 × 1
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 08:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 00:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 23:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 01:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 01:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 00:25
Share of trading days is too low
2025.06.03 00:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 20:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 20:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 20:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 20:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TT Pro SwapFarm
Ayda 999 USD
33%
0
0
USD
665
GBP
17
100%
214
98%
89%
31.99
0.77
GBP
40%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.