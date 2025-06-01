- Büyüme
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
210 (98.13%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (1.87%)
En iyi işlem:
3.39 GBP
En kötü işlem:
-2.88 GBP
Brüt kâr:
170.55 GBP (28 176 pips)
Brüt zarar:
-5.33 GBP (1 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
188 (159.22 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
159.22 GBP (188)
Sharpe oranı:
1.60
Alım-satım etkinliği:
88.82%
Maks. mevduat yükü:
12.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
31.06
Alış işlemleri:
214 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
32.00
Beklenen getiri:
0.77 GBP
Ortalama kâr:
0.81 GBP
Ortalama zarar:
-1.33 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.88 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-4.88 GBP (2)
Aylık büyüme:
11.15%
Yıllık tahmin:
135.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
5.32 GBP (1.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.04% (5.32 GBP)
Varlığa göre:
40.08% (256.25 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.39 GBP
En kötü işlem: -3 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 188
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +159.22 GBP
Maksimum ardışık zarar: -4.88 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2779
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.36 × 467
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
33%
0
0
USD
USD
665
GBP
GBP
17
100%
214
98%
89%
31.99
0.77
GBP
GBP
40%
1:500