Dmitrii Verevkin

Perfect impulse

Dmitrii Verevkin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
1 / 23K USD
Wachstum seit 2025 15%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
269
Gewinntrades:
207 (76.95%)
Verlusttrades:
62 (23.05%)
Bester Trade:
1 166.64 CNY
Schlechtester Trade:
-8 283.53 CNY
Bruttoprofit:
66 454.67 CNY (30 159 pips)
Bruttoverlust:
-56 495.84 CNY (22 480 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (5 642.16 CNY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 642.16 CNY (26)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
31.97%
Max deposit load:
74.57%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.70
Long-Positionen:
130 (48.33%)
Short-Positionen:
139 (51.67%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
37.02 CNY
Durchschnittlicher Profit:
321.04 CNY
Durchschnittlicher Verlust:
-911.22 CNY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-12 930.14 CNY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 930.14 CNY (5)
Wachstum pro Monat :
-8.71%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 734.37 CNY
Maximaler:
14 192.42 CNY (29.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.26% (8 270.67 CNY)
Kapital:
12.49% (14 173.12 CNY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 269
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 7.7K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 166.64 CNY
Schlechtester Trade: -8 284 CNY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 642.16 CNY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12 930.14 CNY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Keine Bewertungen
2025.12.10 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
