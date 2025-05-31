SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Perfect impulse
Dmitrii Verevkin

Perfect impulse

Dmitrii Verevkin
Fiabilidad
45 semanas
1 / 23K USD
incremento desde 2025 15%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
269
Transacciones Rentables:
207 (76.95%)
Transacciones Irrentables:
62 (23.05%)
Mejor transacción:
1 166.64 CNY
Peor transacción:
-8 283.53 CNY
Beneficio Bruto:
66 454.67 CNY (30 159 pips)
Pérdidas Brutas:
-56 495.84 CNY (22 480 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (5 642.16 CNY)
Beneficio máximo consecutivo:
5 642.16 CNY (26)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
31.97%
Carga máxima del depósito:
74.57%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
0.70
Transacciones Largas:
130 (48.33%)
Transacciones Cortas:
139 (51.67%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
37.02 CNY
Beneficio medio:
321.04 CNY
Pérdidas medias:
-911.22 CNY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-12 930.14 CNY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 930.14 CNY (5)
Crecimiento al mes:
-8.71%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 734.37 CNY
Máxima:
14 192.42 CNY (29.49%)
Reducción relativa:
De balance:
16.26% (8 270.67 CNY)
De fondos:
12.49% (14 173.12 CNY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 269
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 7.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 166.64 CNY
Peor transacción: -8 284 CNY
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5 642.16 CNY
Pérdidas máximas consecutivas: -12 930.14 CNY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
No hay comentarios
2025.12.10 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
