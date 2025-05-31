- Incremento
Total de Trades:
269
Transacciones Rentables:
207 (76.95%)
Transacciones Irrentables:
62 (23.05%)
Mejor transacción:
1 166.64 CNY
Peor transacción:
-8 283.53 CNY
Beneficio Bruto:
66 454.67 CNY (30 159 pips)
Pérdidas Brutas:
-56 495.84 CNY (22 480 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (5 642.16 CNY)
Beneficio máximo consecutivo:
5 642.16 CNY (26)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
31.97%
Carga máxima del depósito:
74.57%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
0.70
Transacciones Largas:
130 (48.33%)
Transacciones Cortas:
139 (51.67%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
37.02 CNY
Beneficio medio:
321.04 CNY
Pérdidas medias:
-911.22 CNY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-12 930.14 CNY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 930.14 CNY (5)
Crecimiento al mes:
-8.71%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 734.37 CNY
Máxima:
14 192.42 CNY (29.49%)
Reducción relativa:
De balance:
16.26% (8 270.67 CNY)
De fondos:
12.49% (14 173.12 CNY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|269
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|1.6K
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|7.7K
|
Mejor transacción: +1 166.64 CNY
Peor transacción: -8 284 CNY
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5 642.16 CNY
Pérdidas máximas consecutivas: -12 930.14 CNY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
