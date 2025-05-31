SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Perfect impulse
Dmitrii Verevkin

Perfect impulse

Dmitrii Verevkin
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
167 (81.86%)
Loss Trade:
37 (18.14%)
Best Trade:
987.07 CNY
Worst Trade:
-4 414.64 CNY
Profitto lordo:
48 848.92 CNY (24 727 pips)
Perdita lorda:
-32 829.85 CNY (15 291 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (5 642.16 CNY)
Massimo profitto consecutivo:
5 642.16 CNY (26)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
21.81%
Massimo carico di deposito:
67.85%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
103 (50.49%)
Short Trade:
101 (49.51%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
78.52 CNY
Profitto medio:
292.51 CNY
Perdita media:
-887.29 CNY
Massime perdite consecutive:
2 (-8 270.67 CNY)
Massima perdita consecutiva:
-8 270.67 CNY (2)
Crescita mensile:
5.72%
Previsione annuale:
69.41%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 734.37 CNY
Massimale:
8 270.67 CNY (30.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.26% (8 270.67 CNY)
Per equità:
9.84% (8 978.97 CNY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +987.07 CNY
Worst Trade: -4 415 CNY
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5 642.16 CNY
Massima perdita consecutiva: -8 270.67 CNY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.26 × 933
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Perfect impulse
30USD al mese
22%
0
0
USD
106K
CNY
32
88%
204
81%
22%
1.48
78.52
CNY
16%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.