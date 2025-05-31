- Crescita
Trade:
204
Profit Trade:
167 (81.86%)
Loss Trade:
37 (18.14%)
Best Trade:
987.07 CNY
Worst Trade:
-4 414.64 CNY
Profitto lordo:
48 848.92 CNY (24 727 pips)
Perdita lorda:
-32 829.85 CNY (15 291 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (5 642.16 CNY)
Massimo profitto consecutivo:
5 642.16 CNY (26)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
21.81%
Massimo carico di deposito:
67.85%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
103 (50.49%)
Short Trade:
101 (49.51%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
78.52 CNY
Profitto medio:
292.51 CNY
Perdita media:
-887.29 CNY
Massime perdite consecutive:
2 (-8 270.67 CNY)
Massima perdita consecutiva:
-8 270.67 CNY (2)
Crescita mensile:
5.72%
Previsione annuale:
69.41%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 734.37 CNY
Massimale:
8 270.67 CNY (30.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.26% (8 270.67 CNY)
Per equità:
9.84% (8 978.97 CNY)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
EURUSD
204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
EURUSD
2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
EURUSD
9.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +987.07 CNY
Worst Trade: -4 415 CNY
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5 642.16 CNY
Massima perdita consecutiva: -8 270.67 CNY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
