- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
268
盈利交易:
206 (76.86%)
亏损交易:
62 (23.13%)
最好交易:
1 166.64 CNY
最差交易:
-8 283.53 CNY
毛利:
66 035.93 CNY (30 020 pips)
毛利亏损:
-56 495.84 CNY (22 480 pips)
最大连续赢利:
26 (5 642.16 CNY)
最大连续盈利:
5 642.16 CNY (26)
夏普比率:
0.06
交易活动:
31.97%
最大入金加载:
74.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.67
长期交易:
129 (48.13%)
短期交易:
139 (51.87%)
利润因子:
1.17
预期回报:
35.60 CNY
平均利润:
320.56 CNY
平均损失:
-911.22 CNY
最大连续失误:
5 (-12 930.14 CNY)
最大连续亏损:
-12 930.14 CNY (5)
每月增长:
-9.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
5 734.37 CNY
最大值:
14 192.42 CNY (29.49%)
相对跌幅:
结余:
16.26% (8 270.67 CNY)
净值:
12.49% (14 173.12 CNY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|7.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 166.64 CNY
最差交易: -8 284 CNY
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +5 642.16 CNY
最大连续亏损: -12 930.14 CNY
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
1
23K
USD
USD
100K
CNY
CNY
44
86%
268
76%
32%
1.16
35.60
CNY
CNY
16%
1:40