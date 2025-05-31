- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
269
Negociações com lucro:
207 (76.95%)
Negociações com perda:
62 (23.05%)
Melhor negociação:
1 166.64 CNY
Pior negociação:
-8 283.53 CNY
Lucro bruto:
66 454.67 CNY (30 159 pips)
Perda bruta:
-56 495.84 CNY (22 480 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (5 642.16 CNY)
Máximo lucro consecutivo:
5 642.16 CNY (26)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
31.97%
Depósito máximo carregado:
74.57%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
130 (48.33%)
Negociações curtas:
139 (51.67%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
37.02 CNY
Lucro médio:
321.04 CNY
Perda média:
-911.22 CNY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-12 930.14 CNY)
Máxima perda consecutiva:
-12 930.14 CNY (5)
Crescimento mensal:
-8.71%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 734.37 CNY
Máximo:
14 192.42 CNY (29.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.26% (8 270.67 CNY)
Pelo Capital Líquido:
12.49% (14 173.12 CNY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|269
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|7.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 166.64 CNY
Pior negociação: -8 284 CNY
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5 642.16 CNY
Máxima perda consecutiva: -12 930.14 CNY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
15%
1
23K
USD
USD
100K
CNY
CNY
45
86%
269
76%
32%
1.17
37.02
CNY
CNY
16%
1:40