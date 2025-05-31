SinaisSeções
Dmitrii Verevkin

Perfect impulse

Dmitrii Verevkin
0 comentários
Confiabilidade
45 semanas
1 / 23K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
269
Negociações com lucro:
207 (76.95%)
Negociações com perda:
62 (23.05%)
Melhor negociação:
1 166.64 CNY
Pior negociação:
-8 283.53 CNY
Lucro bruto:
66 454.67 CNY (30 159 pips)
Perda bruta:
-56 495.84 CNY (22 480 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (5 642.16 CNY)
Máximo lucro consecutivo:
5 642.16 CNY (26)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
31.97%
Depósito máximo carregado:
74.57%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
130 (48.33%)
Negociações curtas:
139 (51.67%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
37.02 CNY
Lucro médio:
321.04 CNY
Perda média:
-911.22 CNY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-12 930.14 CNY)
Máxima perda consecutiva:
-12 930.14 CNY (5)
Crescimento mensal:
-8.71%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 734.37 CNY
Máximo:
14 192.42 CNY (29.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.26% (8 270.67 CNY)
Pelo Capital Líquido:
12.49% (14 173.12 CNY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 269
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 7.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 166.64 CNY
Pior negociação: -8 284 CNY
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5 642.16 CNY
Máxima perda consecutiva: -12 930.14 CNY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Sem comentários
2025.12.10 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
