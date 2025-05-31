- 자본
- 축소
트레이드:
278
이익 거래:
211 (75.89%)
손실 거래:
67 (24.10%)
최고의 거래:
1 166.64 CNY
최악의 거래:
-8 283.53 CNY
총 수익:
68 177.90 CNY (30 731 pips)
총 손실:
-61 197.03 CNY (24 032 pips)
연속 최대 이익:
26 (5 642.16 CNY)
연속 최대 이익:
5 642.16 CNY (26)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
31.66%
최대 입금량:
74.57%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.43
롱(주식매수):
135 (48.56%)
숏(주식차입매도):
143 (51.44%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
25.11 CNY
평균 이익:
323.12 CNY
평균 손실:
-913.39 CNY
연속 최대 손실:
5 (-12 930.14 CNY)
연속 최대 손실:
-12 930.14 CNY (5)
월별 성장률:
-13.96%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 734.37 CNY
최대한의:
16 335.95 CNY (33.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.26% (8 270.67 CNY)
자본금별:
12.49% (14 173.12 CNY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|
|
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.1K
|
|
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|6.7K
|
|
|
- 입금량
- 축소
리뷰 없음
