Сигналы / MetaTrader 5 / Perfect impulse
Dmitrii Verevkin

Perfect impulse

Dmitrii Verevkin
0 отзывов
Надежность
44 недели
1 / 23K USD
прирост с 2025 15%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
268
Прибыльных трейдов:
206 (76.86%)
Убыточных трейдов:
62 (23.13%)
Лучший трейд:
1 166.64 CNY
Худший трейд:
-8 283.53 CNY
Общая прибыль:
66 035.93 CNY (30 020 pips)
Общий убыток:
-56 495.84 CNY (22 480 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (5 642.16 CNY)
Макс. прибыль в серии:
5 642.16 CNY (26)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
31.97%
Макс. загрузка депозита:
74.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
129 (48.13%)
Коротких трейдов:
139 (51.87%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
35.60 CNY
Средняя прибыль:
320.56 CNY
Средний убыток:
-911.22 CNY
Макс. серия проигрышей:
5 (-12 930.14 CNY)
Макс. убыток в серии:
-12 930.14 CNY (5)
Прирост в месяц:
-9.09%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 734.37 CNY
Максимальная:
14 192.42 CNY (29.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.26% (8 270.67 CNY)
По эквити:
12.49% (14 173.12 CNY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 7.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 166.64 CNY
Худший трейд: -8 284 CNY
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5 642.16 CNY
Макс. убыток в серии: -12 930.14 CNY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
Нет отзывов
2025.12.10 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Perfect impulse
30 USD в месяц
15%
1
23K
USD
100K
CNY
44
86%
268
76%
32%
1.16
35.60
CNY
16%
1:40
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.