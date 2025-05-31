- Прирост
Всего трейдов:
268
Прибыльных трейдов:
206 (76.86%)
Убыточных трейдов:
62 (23.13%)
Лучший трейд:
1 166.64 CNY
Худший трейд:
-8 283.53 CNY
Общая прибыль:
66 035.93 CNY (30 020 pips)
Общий убыток:
-56 495.84 CNY (22 480 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (5 642.16 CNY)
Макс. прибыль в серии:
5 642.16 CNY (26)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
31.97%
Макс. загрузка депозита:
74.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
129 (48.13%)
Коротких трейдов:
139 (51.87%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
35.60 CNY
Средняя прибыль:
320.56 CNY
Средний убыток:
-911.22 CNY
Макс. серия проигрышей:
5 (-12 930.14 CNY)
Макс. убыток в серии:
-12 930.14 CNY (5)
Прирост в месяц:
-9.09%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 734.37 CNY
Максимальная:
14 192.42 CNY (29.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.26% (8 270.67 CNY)
По эквити:
12.49% (14 173.12 CNY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|7.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 166.64 CNY
Худший трейд: -8 284 CNY
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5 642.16 CNY
Макс. убыток в серии: -12 930.14 CNY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
|
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 69
