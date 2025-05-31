SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Perfect impulse
Dmitrii Verevkin

Perfect impulse

Dmitrii Verevkin
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
167 (81.86%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (18.14%)
En iyi işlem:
987.07 CNY
En kötü işlem:
-4 414.64 CNY
Brüt kâr:
48 848.92 CNY (24 727 pips)
Brüt zarar:
-32 829.85 CNY (15 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (5 642.16 CNY)
Maksimum ardışık kâr:
5 642.16 CNY (26)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
21.81%
Maks. mevduat yükü:
67.85%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
103 (50.49%)
Satış işlemleri:
101 (49.51%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
78.52 CNY
Ortalama kâr:
292.51 CNY
Ortalama zarar:
-887.29 CNY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8 270.67 CNY)
Maksimum ardışık zarar:
-8 270.67 CNY (2)
Aylık büyüme:
5.72%
Yıllık tahmin:
69.41%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 734.37 CNY
Maksimum:
8 270.67 CNY (30.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.26% (8 270.67 CNY)
Varlığa göre:
9.84% (8 978.97 CNY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 9.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +987.07 CNY
En kötü işlem: -4 415 CNY
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 642.16 CNY
Maksimum ardışık zarar: -8 270.67 CNY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.26 × 933
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Perfect impulse
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
106K
CNY
32
88%
204
81%
22%
1.48
78.52
CNY
16%
1:40
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.