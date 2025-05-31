- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
167 (81.86%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (18.14%)
En iyi işlem:
987.07 CNY
En kötü işlem:
-4 414.64 CNY
Brüt kâr:
48 848.92 CNY (24 727 pips)
Brüt zarar:
-32 829.85 CNY (15 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (5 642.16 CNY)
Maksimum ardışık kâr:
5 642.16 CNY (26)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
21.81%
Maks. mevduat yükü:
67.85%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
103 (50.49%)
Satış işlemleri:
101 (49.51%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
78.52 CNY
Ortalama kâr:
292.51 CNY
Ortalama zarar:
-887.29 CNY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8 270.67 CNY)
Maksimum ardışık zarar:
-8 270.67 CNY (2)
Aylık büyüme:
5.72%
Yıllık tahmin:
69.41%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 734.37 CNY
Maksimum:
8 270.67 CNY (30.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.26% (8 270.67 CNY)
Varlığa göre:
9.84% (8 978.97 CNY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|9.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +987.07 CNY
En kötü işlem: -4 415 CNY
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 642.16 CNY
Maksimum ardışık zarar: -8 270.67 CNY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
USD
106K
CNY
CNY
32
88%
204
81%
22%
1.48
78.52
CNY
CNY
16%
1:40