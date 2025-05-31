- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
165 (82.08%)
Perte trades:
36 (17.91%)
Meilleure transaction:
878.84 CNY
Pire transaction:
-4 414.64 CNY
Bénéfice brut:
47 855.26 CNY (24 398 pips)
Perte brute:
-32 804.15 CNY (15 283 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (5 642.16 CNY)
Bénéfice consécutif maximal:
5 642.16 CNY (26)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
20.77%
Charge de dépôt maximale:
67.85%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.82
Longs trades:
101 (50.25%)
Courts trades:
100 (49.75%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
74.88 CNY
Bénéfice moyen:
290.03 CNY
Perte moyenne:
-911.23 CNY
Pertes consécutives maximales:
2 (-8 270.67 CNY)
Perte consécutive maximale:
-8 270.67 CNY (2)
Croissance mensuelle:
5.19%
Prévision annuelle:
63.03%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 734.37 CNY
Maximal:
8 270.67 CNY (30.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.26% (8 270.67 CNY)
Par fonds propres:
9.84% (8 978.97 CNY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|9.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +878.84 CNY
Pire transaction: -4 415 CNY
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +5 642.16 CNY
Perte consécutive maximale: -8 270.67 CNY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCSForex-MT5RUSP" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
21%
0
0
USD
USD
105K
CNY
CNY
32
89%
201
82%
21%
1.45
74.88
CNY
CNY
16%
1:40