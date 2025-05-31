SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Perfect impulse
Dmitrii Verevkin

Perfect impulse

Dmitrii Verevkin
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
165 (82.08%)
Perte trades:
36 (17.91%)
Meilleure transaction:
878.84 CNY
Pire transaction:
-4 414.64 CNY
Bénéfice brut:
47 855.26 CNY (24 398 pips)
Perte brute:
-32 804.15 CNY (15 283 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (5 642.16 CNY)
Bénéfice consécutif maximal:
5 642.16 CNY (26)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
20.77%
Charge de dépôt maximale:
67.85%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.82
Longs trades:
101 (50.25%)
Courts trades:
100 (49.75%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
74.88 CNY
Bénéfice moyen:
290.03 CNY
Perte moyenne:
-911.23 CNY
Pertes consécutives maximales:
2 (-8 270.67 CNY)
Perte consécutive maximale:
-8 270.67 CNY (2)
Croissance mensuelle:
5.19%
Prévision annuelle:
63.03%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 734.37 CNY
Maximal:
8 270.67 CNY (30.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.26% (8 270.67 CNY)
Par fonds propres:
9.84% (8 978.97 CNY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +878.84 CNY
Pire transaction: -4 415 CNY
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +5 642.16 CNY
Perte consécutive maximale: -8 270.67 CNY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCSForex-MT5RUSP" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.26 × 933
Aucun avis
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
