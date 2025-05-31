シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Perfect impulse
Dmitrii Verevkin

Perfect impulse

Dmitrii Verevkin
レビュー0件
信頼性
45週間
1 / 23K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
269
利益トレード:
207 (76.95%)
損失トレード:
62 (23.05%)
ベストトレード:
1 166.64 CNY
最悪のトレード:
-8 283.53 CNY
総利益:
66 454.67 CNY (30 159 pips)
総損失:
-56 495.84 CNY (22 480 pips)
最大連続の勝ち:
26 (5 642.16 CNY)
最大連続利益:
5 642.16 CNY (26)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
31.97%
最大入金額:
74.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.70
長いトレード:
130 (48.33%)
短いトレード:
139 (51.67%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
37.02 CNY
平均利益:
321.04 CNY
平均損失:
-911.22 CNY
最大連続の負け:
5 (-12 930.14 CNY)
最大連続損失:
-12 930.14 CNY (5)
月間成長:
-8.71%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 734.37 CNY
最大の:
14 192.42 CNY (29.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.26% (8 270.67 CNY)
エクイティによる:
12.49% (14 173.12 CNY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 269
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 7.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 166.64 CNY
最悪のトレード: -8 284 CNY
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5 642.16 CNY
最大連続損失: -12 930.14 CNY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
レビューなし
2025.12.10 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください