- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
269
利益トレード:
207 (76.95%)
損失トレード:
62 (23.05%)
ベストトレード:
1 166.64 CNY
最悪のトレード:
-8 283.53 CNY
総利益:
66 454.67 CNY (30 159 pips)
総損失:
-56 495.84 CNY (22 480 pips)
最大連続の勝ち:
26 (5 642.16 CNY)
最大連続利益:
5 642.16 CNY (26)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
31.97%
最大入金額:
74.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.70
長いトレード:
130 (48.33%)
短いトレード:
139 (51.67%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
37.02 CNY
平均利益:
321.04 CNY
平均損失:
-911.22 CNY
最大連続の負け:
5 (-12 930.14 CNY)
最大連続損失:
-12 930.14 CNY (5)
月間成長:
-8.71%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 734.37 CNY
最大の:
14 192.42 CNY (29.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.26% (8 270.67 CNY)
エクイティによる:
12.49% (14 173.12 CNY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|269
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|7.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 166.64 CNY
最悪のトレード: -8 284 CNY
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5 642.16 CNY
最大連続損失: -12 930.14 CNY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
1
23K
USD
USD
100K
CNY
CNY
45
86%
269
76%
32%
1.17
37.02
CNY
CNY
16%
1:40