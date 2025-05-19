SignaleKategorien
Dany Wardiyanto

Page One

Dany Wardiyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
195
Gewinntrades:
158 (81.02%)
Verlusttrades:
37 (18.97%)
Bester Trade:
89.46 USD
Schlechtester Trade:
-60.50 USD
Bruttoprofit:
1 054.28 USD (29 704 pips)
Bruttoverlust:
-568.52 USD (20 505 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (235.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
235.07 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
60.52%
Max deposit load:
1.02%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
5.42
Long-Positionen:
90 (46.15%)
Short-Positionen:
105 (53.85%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
2.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-74.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.45 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.81%
Jahresprognose:
9.82%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
55.72 USD
Maximaler:
89.70 USD (1.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.78% (89.70 USD)
Kapital:
3.45% (175.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 131
XAUUSD 32
NZDCAD 19
AUDNZD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 489
XAUUSD -25
NZDCAD 19
AUDNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 7.6K
XAUUSD 805
NZDCAD 1.1K
AUDNZD -274
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.46 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +235.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
FusionMarkets-Live 2
23.75 × 4
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 76
ICMarketsSC-Live10
89.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.10.24 12:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.20 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 06:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 05:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
