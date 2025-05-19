- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
195
Gewinntrades:
158 (81.02%)
Verlusttrades:
37 (18.97%)
Bester Trade:
89.46 USD
Schlechtester Trade:
-60.50 USD
Bruttoprofit:
1 054.28 USD (29 704 pips)
Bruttoverlust:
-568.52 USD (20 505 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (235.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
235.07 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
60.52%
Max deposit load:
1.02%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
5.42
Long-Positionen:
90 (46.15%)
Short-Positionen:
105 (53.85%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
2.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-74.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.45 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.81%
Jahresprognose:
9.82%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
55.72 USD
Maximaler:
89.70 USD (1.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.78% (89.70 USD)
Kapital:
3.45% (175.89 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|XAUUSD
|32
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|489
|XAUUSD
|-25
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|7.6K
|XAUUSD
|805
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|-274
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +89.46 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +235.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
FusionMarkets-Live 2
|23.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
32
100%
195
81%
61%
1.85
2.49
USD
USD
3%
1:500