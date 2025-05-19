- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
195
盈利交易:
158 (81.02%)
亏损交易:
37 (18.97%)
最好交易:
89.46 USD
最差交易:
-60.50 USD
毛利:
1 054.28 USD (29 704 pips)
毛利亏损:
-568.52 USD (20 505 pips)
最大连续赢利:
29 (235.07 USD)
最大连续盈利:
235.07 USD (29)
夏普比率:
0.16
交易活动:
60.52%
最大入金加载:
1.02%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.42
长期交易:
90 (46.15%)
短期交易:
105 (53.85%)
利润因子:
1.85
预期回报:
2.49 USD
平均利润:
6.67 USD
平均损失:
-15.37 USD
最大连续失误:
3 (-74.42 USD)
最大连续亏损:
-82.45 USD (2)
每月增长:
0.81%
年度预测:
9.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
55.72 USD
最大值:
89.70 USD (1.78%)
相对跌幅:
结余:
1.78% (89.70 USD)
净值:
3.45% (175.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|XAUUSD
|32
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|489
|XAUUSD
|-25
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|7.6K
|XAUUSD
|805
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|-274
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.46 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +235.07 USD
最大连续亏损: -74.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.75 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
