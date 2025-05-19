- Прирост
Всего трейдов:
195
Прибыльных трейдов:
158 (81.02%)
Убыточных трейдов:
37 (18.97%)
Лучший трейд:
89.46 USD
Худший трейд:
-60.50 USD
Общая прибыль:
1 054.28 USD (29 704 pips)
Общий убыток:
-568.52 USD (20 505 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (235.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
235.07 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
60.52%
Макс. загрузка депозита:
1.02%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.42
Длинных трейдов:
90 (46.15%)
Коротких трейдов:
105 (53.85%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
2.49 USD
Средняя прибыль:
6.67 USD
Средний убыток:
-15.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-74.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.45 USD (2)
Прирост в месяц:
0.81%
Годовой прогноз:
9.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
55.72 USD
Максимальная:
89.70 USD (1.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.78% (89.70 USD)
По эквити:
3.45% (175.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|XAUUSD
|32
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|489
|XAUUSD
|-25
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|7.6K
|XAUUSD
|805
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|-274
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.46 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +235.07 USD
Макс. убыток в серии: -74.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.75 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
