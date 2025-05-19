СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Page One
Dany Wardiyanto

Page One

Dany Wardiyanto
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
Headway-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
195
Прибыльных трейдов:
158 (81.02%)
Убыточных трейдов:
37 (18.97%)
Лучший трейд:
89.46 USD
Худший трейд:
-60.50 USD
Общая прибыль:
1 054.28 USD (29 704 pips)
Общий убыток:
-568.52 USD (20 505 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (235.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
235.07 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
60.52%
Макс. загрузка депозита:
1.02%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.42
Длинных трейдов:
90 (46.15%)
Коротких трейдов:
105 (53.85%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
2.49 USD
Средняя прибыль:
6.67 USD
Средний убыток:
-15.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-74.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.45 USD (2)
Прирост в месяц:
0.81%
Годовой прогноз:
9.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
55.72 USD
Максимальная:
89.70 USD (1.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.78% (89.70 USD)
По эквити:
3.45% (175.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 131
XAUUSD 32
NZDCAD 19
AUDNZD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 489
XAUUSD -25
NZDCAD 19
AUDNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 7.6K
XAUUSD 805
NZDCAD 1.1K
AUDNZD -274
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.46 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +235.07 USD
Макс. убыток в серии: -74.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.75 × 4
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.10.24 12:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.20 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 06:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 05:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Page One
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
2.5K
USD
32
100%
195
81%
61%
1.85
2.49
USD
3%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.