트레이드:
229
이익 거래:
184 (80.34%)
손실 거래:
45 (19.65%)
최고의 거래:
89.46 USD
최악의 거래:
-60.50 USD
총 수익:
1 137.98 USD (38 378 pips)
총 손실:
-608.36 USD (24 300 pips)
연속 최대 이익:
29 (235.07 USD)
연속 최대 이익:
235.07 USD (29)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
64.53%
최대 입금량:
1.02%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.90
롱(주식매수):
104 (45.41%)
숏(주식차입매도):
125 (54.59%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
2.31 USD
평균 이익:
6.18 USD
평균 손실:
-13.52 USD
연속 최대 손실:
3 (-74.42 USD)
연속 최대 손실:
-82.45 USD (2)
월별 성장률:
2.09%
연간 예측:
25.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
55.72 USD
최대한의:
89.70 USD (1.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.78% (89.70 USD)
자본금별:
3.45% (175.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|144
|XAUUSD
|32
|NZDCAD
|31
|AUDNZD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|505
|XAUUSD
|-25
|NZDCAD
|37
|AUDNZD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|9.3K
|XAUUSD
|805
|NZDCAD
|2.9K
|AUDNZD
|1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
최고의 거래: +89.46 USD
최악의 거래: -61 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +235.07 USD
연속 최대 손실: -74.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.75 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
