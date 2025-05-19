SegnaliSezioni
Dany Wardiyanto

Euro Star

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
91 (77.11%)
Loss Trade:
27 (22.88%)
Best Trade:
89.46 USD
Worst Trade:
-60.50 USD
Profitto lordo:
756.18 USD (20 879 pips)
Perdita lorda:
-477.69 USD (16 942 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (165.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.31 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
54.98%
Massimo carico di deposito:
1.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
53 (44.92%)
Short Trade:
65 (55.08%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
8.31 USD
Perdita media:
-17.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-74.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.45 USD (2)
Crescita mensile:
2.10%
Previsione annuale:
25.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.72 USD
Massimale:
89.70 USD (1.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.78% (89.70 USD)
Per equità:
3.45% (175.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 86
XAUUSD 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 304
XAUUSD -25
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.1K
XAUUSD 805
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.46 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +165.31 USD
Massima perdita consecutiva: -74.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Non ci sono recensioni
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.20 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 06:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 05:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 01:54
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 01:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 09:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
