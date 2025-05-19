- Crescita
Trade:
118
Profit Trade:
91 (77.11%)
Loss Trade:
27 (22.88%)
Best Trade:
89.46 USD
Worst Trade:
-60.50 USD
Profitto lordo:
756.18 USD (20 879 pips)
Perdita lorda:
-477.69 USD (16 942 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (165.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.31 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
54.98%
Massimo carico di deposito:
1.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
53 (44.92%)
Short Trade:
65 (55.08%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
8.31 USD
Perdita media:
-17.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-74.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.45 USD (2)
Crescita mensile:
2.10%
Previsione annuale:
25.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.72 USD
Massimale:
89.70 USD (1.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.78% (89.70 USD)
Per equità:
3.45% (175.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|XAUUSD
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|304
|XAUUSD
|-25
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.1K
|XAUUSD
|805
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
