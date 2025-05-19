- 成長
トレード:
195
利益トレード:
158 (81.02%)
損失トレード:
37 (18.97%)
ベストトレード:
89.46 USD
最悪のトレード:
-60.50 USD
総利益:
1 054.28 USD (29 704 pips)
総損失:
-568.52 USD (20 505 pips)
最大連続の勝ち:
29 (235.07 USD)
最大連続利益:
235.07 USD (29)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
60.52%
最大入金額:
1.02%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.42
長いトレード:
90 (46.15%)
短いトレード:
105 (53.85%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
2.49 USD
平均利益:
6.67 USD
平均損失:
-15.37 USD
最大連続の負け:
3 (-74.42 USD)
最大連続損失:
-82.45 USD (2)
月間成長:
0.81%
年間予想:
9.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
55.72 USD
最大の:
89.70 USD (1.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.78% (89.70 USD)
エクイティによる:
3.45% (175.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|XAUUSD
|32
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|489
|XAUUSD
|-25
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|7.6K
|XAUUSD
|805
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|-274
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.75 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
