SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Page One
Dany Wardiyanto

Page One

Dany Wardiyanto
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
195
Negociações com lucro:
158 (81.02%)
Negociações com perda:
37 (18.97%)
Melhor negociação:
89.46 USD
Pior negociação:
-60.50 USD
Lucro bruto:
1 054.28 USD (29 704 pips)
Perda bruta:
-568.52 USD (20 505 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (235.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
235.07 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
60.52%
Depósito máximo carregado:
1.02%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.42
Negociações longas:
90 (46.15%)
Negociações curtas:
105 (53.85%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
2.49 USD
Lucro médio:
6.67 USD
Perda média:
-15.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-74.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.45 USD (2)
Crescimento mensal:
0.81%
Previsão anual:
9.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
55.72 USD
Máximo:
89.70 USD (1.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.78% (89.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.45% (175.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 131
XAUUSD 32
NZDCAD 19
AUDNZD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 489
XAUUSD -25
NZDCAD 19
AUDNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 7.6K
XAUUSD 805
NZDCAD 1.1K
AUDNZD -274
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.46 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +235.07 USD
Máxima perda consecutiva: -74.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.75 × 4
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.10.24 12:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.20 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 06:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 05:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Page One
30 USD por mês
10%
0
0
USD
2.5K
USD
32
100%
195
81%
61%
1.85
2.49
USD
3%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.