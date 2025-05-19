- Crescimento
Negociações:
195
Negociações com lucro:
158 (81.02%)
Negociações com perda:
37 (18.97%)
Melhor negociação:
89.46 USD
Pior negociação:
-60.50 USD
Lucro bruto:
1 054.28 USD (29 704 pips)
Perda bruta:
-568.52 USD (20 505 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (235.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
235.07 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
60.52%
Depósito máximo carregado:
1.02%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.42
Negociações longas:
90 (46.15%)
Negociações curtas:
105 (53.85%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
2.49 USD
Lucro médio:
6.67 USD
Perda média:
-15.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-74.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.45 USD (2)
Crescimento mensal:
0.81%
Previsão anual:
9.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
55.72 USD
Máximo:
89.70 USD (1.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.78% (89.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.45% (175.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|XAUUSD
|32
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|489
|XAUUSD
|-25
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|7.6K
|XAUUSD
|805
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|-274
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.75 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
32
100%
195
81%
61%
1.85
2.49
USD
USD
3%
1:500