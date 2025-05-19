- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
195
Transacciones Rentables:
158 (81.02%)
Transacciones Irrentables:
37 (18.97%)
Mejor transacción:
89.46 USD
Peor transacción:
-60.50 USD
Beneficio Bruto:
1 054.28 USD (29 704 pips)
Pérdidas Brutas:
-568.52 USD (20 505 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (235.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
235.07 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
60.52%
Carga máxima del depósito:
1.02%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
5.42
Transacciones Largas:
90 (46.15%)
Transacciones Cortas:
105 (53.85%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
2.49 USD
Beneficio medio:
6.67 USD
Pérdidas medias:
-15.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-74.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-82.45 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.81%
Pronóstico anual:
9.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
55.72 USD
Máxima:
89.70 USD (1.78%)
Reducción relativa:
De balance:
1.78% (89.70 USD)
De fondos:
3.45% (175.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|XAUUSD
|32
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|489
|XAUUSD
|-25
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|7.6K
|XAUUSD
|805
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|-274
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +89.46 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +235.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -74.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.75 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
