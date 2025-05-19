SeñalesSecciones
Dany Wardiyanto

Page One

Dany Wardiyanto
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
195
Transacciones Rentables:
158 (81.02%)
Transacciones Irrentables:
37 (18.97%)
Mejor transacción:
89.46 USD
Peor transacción:
-60.50 USD
Beneficio Bruto:
1 054.28 USD (29 704 pips)
Pérdidas Brutas:
-568.52 USD (20 505 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (235.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
235.07 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
60.52%
Carga máxima del depósito:
1.02%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
5.42
Transacciones Largas:
90 (46.15%)
Transacciones Cortas:
105 (53.85%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
2.49 USD
Beneficio medio:
6.67 USD
Pérdidas medias:
-15.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-74.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-82.45 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.81%
Pronóstico anual:
9.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
55.72 USD
Máxima:
89.70 USD (1.78%)
Reducción relativa:
De balance:
1.78% (89.70 USD)
De fondos:
3.45% (175.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 131
XAUUSD 32
NZDCAD 19
AUDNZD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 489
XAUUSD -25
NZDCAD 19
AUDNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 7.6K
XAUUSD 805
NZDCAD 1.1K
AUDNZD -274
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +89.46 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +235.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -74.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.75 × 4
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
No hay comentarios
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.10.24 12:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.20 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 06:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 05:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.