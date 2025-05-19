SignauxSections
Euro Star
Dany Wardiyanto

Euro Star

Dany Wardiyanto
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
118
Bénéfice trades:
91 (77.11%)
Perte trades:
27 (22.88%)
Meilleure transaction:
89.46 USD
Pire transaction:
-60.50 USD
Bénéfice brut:
756.18 USD (20 879 pips)
Perte brute:
-477.69 USD (16 942 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (165.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
165.31 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
54.98%
Charge de dépôt maximale:
1.02%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.10
Longs trades:
53 (44.92%)
Courts trades:
65 (55.08%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
2.36 USD
Bénéfice moyen:
8.31 USD
Perte moyenne:
-17.69 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-74.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-82.45 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
55.72 USD
Maximal:
89.70 USD (1.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.78% (89.70 USD)
Par fonds propres:
3.45% (175.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 86
XAUUSD 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 304
XAUUSD -25
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.1K
XAUUSD 805
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.46 USD
Pire transaction: -61 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +165.31 USD
Perte consécutive maximale: -74.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Aucun avis
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.20 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 06:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
No swaps are charged
2025.08.05 05:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 05:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 01:54
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 01:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 09:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Euro Star
30 USD par mois
6%
0
0
USD
5.3K
USD
19
100%
118
77%
55%
1.58
2.36
USD
3%
1:500
Copier

