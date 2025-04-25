SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MAIN MMM TMGM
Chananchai Wutthithanyawat

MAIN MMM TMGM

Chananchai Wutthithanyawat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 50%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 130
Gewinntrades:
1 130 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
15.64 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
957.78 USD (89 033 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1130 (957.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
957.78 USD (1130)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.38%
Letzter Trade:
56 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 130 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.89%
Jahresprognose:
10.74%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
37.05% (1 089.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XTIUSD 1130
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XTIUSD 958
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XTIUSD 89K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.64 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1130
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +957.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
Keine Bewertungen
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 10:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Kopieren

