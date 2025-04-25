- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 130
Gewinntrades:
1 130 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
15.64 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
957.78 USD (89 033 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1130 (957.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
957.78 USD (1130)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.38%
Letzter Trade:
56 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 130 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.89%
Jahresprognose:
10.74%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
37.05% (1 089.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|1130
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XTIUSD
|958
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XTIUSD
|89K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.64 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1130
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +957.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
50%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
37
100%
1 130
100%
100%
n/a
0.85
USD
USD
37%
1:500