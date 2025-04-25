SinyallerBölümler
Chananchai Wutthithanyawat

MAIN MMM TMGM

Chananchai Wutthithanyawat
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
907
Kârla kapanan işlemler:
907 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
15.64 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
830.09 USD (76 649 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
907 (830.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
830.09 USD (907)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.46%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
907 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
0.92 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.13%
Yıllık tahmin:
26.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
19.37% (395.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XTIUSD 907
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XTIUSD 830
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XTIUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.64 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 907
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +830.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
İnceleme yok
