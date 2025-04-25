- Croissance
Trades:
900
Bénéfice trades:
900 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
15.64 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
822.82 USD (76 148 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
900 (822.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
822.82 USD (900)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.46%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
900 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.91 USD
Bénéfice moyen:
0.91 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
2.01%
Prévision annuelle:
24.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
19.37% (395.12 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|900
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XTIUSD
|823
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XTIUSD
|76K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +15.64 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 900
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +822.82 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
43%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
24
100%
900
100%
100%
n/a
0.91
USD
USD
19%
1:500