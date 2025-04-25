- Прирост
Всего трейдов:
1 126
Прибыльных трейдов:
1 126 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
15.64 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
955.84 USD (88 839 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1126 (955.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
955.84 USD (1126)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 126 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
0.85 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.05%
Годовой прогноз:
14.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
37.05% (1 089.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|1126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XTIUSD
|956
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XTIUSD
|89K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +15.64 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1126
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +955.84 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
Нет отзывов
