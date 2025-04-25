СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MAIN MMM TMGM
Chananchai Wutthithanyawat

MAIN MMM TMGM

Chananchai Wutthithanyawat
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 50%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 126
Прибыльных трейдов:
1 126 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
15.64 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
955.84 USD (88 839 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1126 (955.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
955.84 USD (1126)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 126 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
0.85 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.05%
Годовой прогноз:
14.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
37.05% (1 089.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XTIUSD 1126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XTIUSD 956
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XTIUSD 89K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.64 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1126
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +955.84 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 10:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MAIN MMM TMGM
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
4K
USD
36
100%
1 126
100%
100%
n/a
0.85
USD
37%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.