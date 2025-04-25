- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 126
盈利交易:
1 126 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
15.64 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
955.84 USD (88 839 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
1126 (955.84 USD)
最大连续盈利:
955.84 USD (1126)
夏普比率:
0.54
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.38%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.00
长期交易:
1 126 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
0.85 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.02%
年度预测:
14.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
37.05% (1 089.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|1126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XTIUSD
|956
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XTIUSD
|89K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.64 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1126
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +955.84 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
