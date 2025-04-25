- Incremento
Total de Trades:
1 126
Transacciones Rentables:
1 126 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
15.64 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
955.84 USD (88 839 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
1126 (955.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
955.84 USD (1126)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.38%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 126 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
0.85 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.97%
Pronóstico anual:
14.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
37.05% (1 089.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|1126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XTIUSD
|956
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XTIUSD
|89K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +15.64 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1126
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +955.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
50%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
36
100%
1 126
100%
100%
n/a
0.85
USD
USD
37%
1:500