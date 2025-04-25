SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MAIN MMM TMGM
Chananchai Wutthithanyawat

MAIN MMM TMGM

Chananchai Wutthithanyawat
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 50%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 126
Transacciones Rentables:
1 126 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
15.64 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
955.84 USD (88 839 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
1126 (955.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
955.84 USD (1126)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.38%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 126 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
0.85 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.97%
Pronóstico anual:
14.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
37.05% (1 089.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XTIUSD 1126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XTIUSD 956
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XTIUSD 89K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.64 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1126
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +955.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
No hay comentarios
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 10:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.