- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 126
Negociações com lucro:
1 126 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
15.64 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
955.84 USD (88 839 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1126 (955.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
955.84 USD (1126)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 126 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
0.85 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.90%
Previsão anual:
14.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.05% (1 089.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|1126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XTIUSD
|956
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XTIUSD
|89K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.64 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1126
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +955.84 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
