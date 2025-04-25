SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MAIN MMM TMGM
Chananchai Wutthithanyawat

MAIN MMM TMGM

Chananchai Wutthithanyawat
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 50%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 126
Negociações com lucro:
1 126 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
15.64 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
955.84 USD (88 839 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1126 (955.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
955.84 USD (1126)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 126 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
0.85 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.90%
Previsão anual:
14.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.05% (1 089.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XTIUSD 1126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XTIUSD 956
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XTIUSD 89K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.64 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1126
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +955.84 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
Sem comentários
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 10:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MAIN MMM TMGM
30 USD por mês
50%
0
0
USD
4K
USD
36
100%
1 126
100%
100%
n/a
0.85
USD
37%
1:500
Copiar

