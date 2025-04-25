- 자본
- 축소
트레이드:
1 146
이익 거래:
1 146 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
15.64 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
966.06 USD (89 856 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
1146 (966.06 USD)
연속 최대 이익:
966.06 USD (1146)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.38%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
1 146 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.84 USD
평균 이익:
0.84 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
0.71%
연간 예측:
8.61%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
37.05% (1 089.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|1146
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XTIUSD
|966
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XTIUSD
|90K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.64 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 1146
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +966.06 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
50%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
38
100%
1 146
100%
100%
n/a
0.84
USD
USD
37%
1:500