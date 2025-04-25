시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MAIN MMM TMGM
Chananchai Wutthithanyawat

MAIN MMM TMGM

Chananchai Wutthithanyawat
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 50%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 146
이익 거래:
1 146 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
15.64 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
966.06 USD (89 856 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
1146 (966.06 USD)
연속 최대 이익:
966.06 USD (1146)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.38%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
1 146 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.84 USD
평균 이익:
0.84 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
0.71%
연간 예측:
8.61%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
37.05% (1 089.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XTIUSD 1146
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XTIUSD 966
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XTIUSD 90K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15.64 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 1146
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +966.06 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
리뷰 없음
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 10:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
