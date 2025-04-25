SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MAIN MMM TMGM
Chananchai Wutthithanyawat

MAIN MMM TMGM

Chananchai Wutthithanyawat
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
907
Profit Trade:
907 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
15.64 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
830.09 USD (76 649 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
907 (830.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
830.09 USD (907)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
907 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
0.92 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.20%
Previsione annuale:
26.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.37% (395.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XTIUSD 907
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XTIUSD 830
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XTIUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.64 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 907
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +830.09 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
