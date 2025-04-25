- Crescita
Trade:
907
Profit Trade:
907 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
15.64 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
830.09 USD (76 649 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
907 (830.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
830.09 USD (907)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
907 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
0.92 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.20%
Previsione annuale:
26.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.37% (395.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|907
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XTIUSD
|830
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XTIUSD
|77K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.64 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 907
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +830.09 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
Non ci sono recensioni
