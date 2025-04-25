- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 126
利益トレード:
1 126 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
15.64 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
955.84 USD (88 839 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1126 (955.84 USD)
最大連続利益:
955.84 USD (1126)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 126 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
0.85 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.90%
年間予想:
14.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
37.05% (1 089.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|1126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XTIUSD
|956
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XTIUSD
|89K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.64 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1126
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +955.84 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
50%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
36
100%
1 126
100%
100%
n/a
0.85
USD
USD
37%
1:500