Ai Jing Gao

THPX5

Ai Jing Gao
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 580%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 940
Прибыльных трейдов:
1 107 (57.06%)
Убыточных трейдов:
833 (42.94%)
Лучший трейд:
1 981.07 USD
Худший трейд:
-2 832.48 USD
Общая прибыль:
189 507.95 USD (570 592 pips)
Общий убыток:
-145 384.98 USD (288 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (1 313.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 880.23 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
45.28%
Макс. загрузка депозита:
11.48%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.29
Длинных трейдов:
955 (49.23%)
Коротких трейдов:
985 (50.77%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
22.74 USD
Средняя прибыль:
171.19 USD
Средний убыток:
-174.53 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 835.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 408.13 USD (8)
Прирост в месяц:
6.17%
Годовой прогноз:
74.84%
Алготрейдинг:
28%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13 408.13 USD (28.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.96% (13 408.13 USD)
По эквити:
8.43% (1 785.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUETH 1318
XAUETH.stp 559
ETHUSD 56
XAUUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUETH 36K
XAUETH.stp 8.2K
ETHUSD 23
XAUUSD -124
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUETH 28K
XAUETH.stp 252K
ETHUSD 2.7K
XAUUSD -1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 981.07 USD
Худший трейд: -2 832 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 313.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 835.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.