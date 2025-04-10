- Прирост
Всего трейдов:
1 940
Прибыльных трейдов:
1 107 (57.06%)
Убыточных трейдов:
833 (42.94%)
Лучший трейд:
1 981.07 USD
Худший трейд:
-2 832.48 USD
Общая прибыль:
189 507.95 USD (570 592 pips)
Общий убыток:
-145 384.98 USD (288 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (1 313.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 880.23 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
45.28%
Макс. загрузка депозита:
11.48%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.29
Длинных трейдов:
955 (49.23%)
Коротких трейдов:
985 (50.77%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
22.74 USD
Средняя прибыль:
171.19 USD
Средний убыток:
-174.53 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 835.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 408.13 USD (8)
Прирост в месяц:
6.17%
Годовой прогноз:
74.84%
Алготрейдинг:
28%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13 408.13 USD (28.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.96% (13 408.13 USD)
По эквити:
8.43% (1 785.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUETH
|1318
|XAUETH.stp
|559
|ETHUSD
|56
|XAUUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUETH
|36K
|XAUETH.stp
|8.2K
|ETHUSD
|23
|XAUUSD
|-124
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUETH
|28K
|XAUETH.stp
|252K
|ETHUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 981.07 USD
Худший трейд: -2 832 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 313.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 835.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|5.97 × 294
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
