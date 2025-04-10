SinyallerBölümler
THPX5
Ai Jing Gao

THPX5

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 407%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 573
Kârla kapanan işlemler:
911 (57.91%)
Zararla kapanan işlemler:
662 (42.09%)
En iyi işlem:
1 981.07 USD
En kötü işlem:
-2 832.48 USD
Brüt kâr:
150 911.42 USD (547 933 pips)
Brüt zarar:
-114 872.73 USD (270 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (1 313.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 880.23 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
53.64%
Maks. mevduat yükü:
11.48%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
790 (50.22%)
Satış işlemleri:
783 (49.78%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
22.91 USD
Ortalama kâr:
165.65 USD
Ortalama zarar:
-173.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 835.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 408.13 USD (8)
Aylık büyüme:
-13.93%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
35%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13 408.13 USD (28.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.96% (13 408.13 USD)
Varlığa göre:
8.43% (1 785.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUETH 951
XAUETH.stp 559
ETHUSD 56
XAUUSD 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUETH 28K
XAUETH.stp 8.2K
ETHUSD 23
XAUUSD -124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUETH 23K
XAUETH.stp 252K
ETHUSD 2.7K
XAUUSD -1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 981.07 USD
En kötü işlem: -2 832 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 313.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 835.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
9.63 × 16
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
THPX5
Ayda 50 USD
407%
0
0
USD
24K
USD
25
35%
1 573
57%
54%
1.31
22.91
USD
39%
1:100
