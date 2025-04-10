SeñalesSecciones
Ai Jing Gao

THPX5

Ai Jing Gao
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 581%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 944
Transacciones Rentables:
1 109 (57.04%)
Transacciones Irrentables:
835 (42.95%)
Mejor transacción:
1 981.07 USD
Peor transacción:
-2 832.48 USD
Beneficio Bruto:
189 898.44 USD (570 854 pips)
Pérdidas Brutas:
-145 730.77 USD (288 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (1 313.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 880.23 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
45.28%
Carga máxima del depósito:
11.48%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.29
Transacciones Largas:
957 (49.23%)
Transacciones Cortas:
987 (50.77%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
22.72 USD
Beneficio medio:
171.23 USD
Pérdidas medias:
-174.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 835.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 408.13 USD (8)
Crecimiento al mes:
4.91%
Pronóstico anual:
59.55%
Trading algorítmico:
28%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13 408.13 USD (28.61%)
Reducción relativa:
De balance:
38.96% (13 408.13 USD)
De fondos:
8.43% (1 785.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUETH 1322
XAUETH.stp 559
ETHUSD 56
XAUUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUETH 36K
XAUETH.stp 8.2K
ETHUSD 23
XAUUSD -124
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUETH 28K
XAUETH.stp 252K
ETHUSD 2.7K
XAUUSD -1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 981.07 USD
Peor transacción: -2 832 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1 313.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 835.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
