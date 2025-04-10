- Incremento
¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
1 944
Transacciones Rentables:
1 109 (57.04%)
Transacciones Irrentables:
835 (42.95%)
Mejor transacción:
1 981.07 USD
Peor transacción:
-2 832.48 USD
Beneficio Bruto:
189 898.44 USD (570 854 pips)
Pérdidas Brutas:
-145 730.77 USD (288 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (1 313.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 880.23 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
45.28%
Carga máxima del depósito:
11.48%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.29
Transacciones Largas:
957 (49.23%)
Transacciones Cortas:
987 (50.77%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
22.72 USD
Beneficio medio:
171.23 USD
Pérdidas medias:
-174.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 835.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 408.13 USD (8)
Crecimiento al mes:
4.91%
Pronóstico anual:
59.55%
Trading algorítmico:
28%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13 408.13 USD (28.61%)
Reducción relativa:
De balance:
38.96% (13 408.13 USD)
De fondos:
8.43% (1 785.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUETH
|1322
|XAUETH.stp
|559
|ETHUSD
|56
|XAUUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUETH
|36K
|XAUETH.stp
|8.2K
|ETHUSD
|23
|XAUUSD
|-124
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUETH
|28K
|XAUETH.stp
|252K
|ETHUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 981.07 USD
Peor transacción: -2 832 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1 313.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 835.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|5.97 × 294
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
