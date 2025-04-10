SignauxSections
Ai Jing Gao

THPX5

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 400%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 571
Bénéfice trades:
909 (57.86%)
Perte trades:
662 (42.14%)
Meilleure transaction:
1 981.07 USD
Pire transaction:
-2 832.48 USD
Bénéfice brut:
150 586.27 USD (547 773 pips)
Perte brute:
-114 872.73 USD (270 612 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (1 313.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 880.23 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
53.64%
Charge de dépôt maximale:
11.48%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.66
Longs trades:
790 (50.29%)
Courts trades:
781 (49.71%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
22.73 USD
Bénéfice moyen:
165.66 USD
Perte moyenne:
-173.52 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 835.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 408.13 USD (8)
Croissance mensuelle:
-8.96%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
35%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
13 408.13 USD (28.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.96% (13 408.13 USD)
Par fonds propres:
8.43% (1 785.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUETH 949
XAUETH.stp 559
ETHUSD 56
XAUUSD 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUETH 28K
XAUETH.stp 8.2K
ETHUSD 23
XAUUSD -124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUETH 23K
XAUETH.stp 252K
ETHUSD 2.7K
XAUUSD -1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 981.07 USD
Pire transaction: -2 832 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 313.20 USD
Perte consécutive maximale: -1 835.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
9.63 × 16
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
THPX5
50 USD par mois
400%
0
0
USD
23K
USD
25
35%
1 571
57%
54%
1.31
22.73
USD
39%
1:100
