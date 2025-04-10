- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 944
利益トレード:
1 109 (57.04%)
損失トレード:
835 (42.95%)
ベストトレード:
1 981.07 USD
最悪のトレード:
-2 832.48 USD
総利益:
189 898.44 USD (570 854 pips)
総損失:
-145 730.77 USD (288 596 pips)
最大連続の勝ち:
24 (1 313.20 USD)
最大連続利益:
4 880.23 USD (12)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
45.28%
最大入金額:
11.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
3.29
長いトレード:
957 (49.23%)
短いトレード:
987 (50.77%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
22.72 USD
平均利益:
171.23 USD
平均損失:
-174.53 USD
最大連続の負け:
9 (-1 835.55 USD)
最大連続損失:
-13 408.13 USD (8)
月間成長:
4.26%
年間予想:
51.71%
アルゴリズム取引:
28%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13 408.13 USD (28.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.96% (13 408.13 USD)
エクイティによる:
8.43% (1 785.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUETH
|1322
|XAUETH.stp
|559
|ETHUSD
|56
|XAUUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUETH
|36K
|XAUETH.stp
|8.2K
|ETHUSD
|23
|XAUUSD
|-124
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUETH
|28K
|XAUETH.stp
|252K
|ETHUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 981.07 USD
最悪のトレード: -2 832 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 313.20 USD
最大連続損失: -1 835.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|5.97 × 294
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
