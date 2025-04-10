SinaisSeções
Ai Jing Gao

THPX5

Ai Jing Gao
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 581%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 944
Negociações com lucro:
1 109 (57.04%)
Negociações com perda:
835 (42.95%)
Melhor negociação:
1 981.07 USD
Pior negociação:
-2 832.48 USD
Lucro bruto:
189 898.44 USD (570 854 pips)
Perda bruta:
-145 730.77 USD (288 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (1 313.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 880.23 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
45.28%
Depósito máximo carregado:
11.48%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.29
Negociações longas:
957 (49.23%)
Negociações curtas:
987 (50.77%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
22.72 USD
Lucro médio:
171.23 USD
Perda média:
-174.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 835.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 408.13 USD (8)
Crescimento mensal:
4.91%
Previsão anual:
59.55%
Algotrading:
28%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13 408.13 USD (28.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.96% (13 408.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.43% (1 785.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUETH 1322
XAUETH.stp 559
ETHUSD 56
XAUUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUETH 36K
XAUETH.stp 8.2K
ETHUSD 23
XAUUSD -124
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUETH 28K
XAUETH.stp 252K
ETHUSD 2.7K
XAUUSD -1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 981.07 USD
Pior negociação: -2 832 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 313.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 835.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
