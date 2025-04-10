- Crescimento
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
1 944
Negociações com lucro:
1 109 (57.04%)
Negociações com perda:
835 (42.95%)
Melhor negociação:
1 981.07 USD
Pior negociação:
-2 832.48 USD
Lucro bruto:
189 898.44 USD (570 854 pips)
Perda bruta:
-145 730.77 USD (288 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (1 313.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 880.23 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
45.28%
Depósito máximo carregado:
11.48%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.29
Negociações longas:
957 (49.23%)
Negociações curtas:
987 (50.77%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
22.72 USD
Lucro médio:
171.23 USD
Perda média:
-174.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 835.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 408.13 USD (8)
Crescimento mensal:
4.91%
Previsão anual:
59.55%
Algotrading:
28%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13 408.13 USD (28.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.96% (13 408.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.43% (1 785.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUETH
|1322
|XAUETH.stp
|559
|ETHUSD
|56
|XAUUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUETH
|36K
|XAUETH.stp
|8.2K
|ETHUSD
|23
|XAUUSD
|-124
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUETH
|28K
|XAUETH.stp
|252K
|ETHUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 981.07 USD
Pior negociação: -2 832 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 313.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 835.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|5.97 × 294
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
