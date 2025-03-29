SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EA18
Antony Sufianto

EA18

Antony Sufianto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 54%
OctaFX-Real9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
217
Gewinntrades:
119 (54.83%)
Verlusttrades:
98 (45.16%)
Bester Trade:
220.80 USD
Schlechtester Trade:
-80.56 USD
Bruttoprofit:
5 944.19 USD (113 973 pips)
Bruttoverlust:
-5 177.83 USD (99 524 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (595.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
595.28 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
35.60%
Max deposit load:
10.46%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
129 (59.45%)
Short-Positionen:
88 (40.55%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
3.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-242.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-358.26 USD (5)
Wachstum pro Monat :
15.10%
Jahresprognose:
183.25%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
219.12 USD
Maximaler:
696.24 USD (36.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.48% (696.24 USD)
Kapital:
4.96% (78.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 217
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 766
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +220.80 USD
Schlechtester Trade: -81 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +595.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -242.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
Keine Bewertungen
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 17:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.03 15:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 01:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.29 18:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.29 18:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
