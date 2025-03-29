- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
217
Gewinntrades:
119 (54.83%)
Verlusttrades:
98 (45.16%)
Bester Trade:
220.80 USD
Schlechtester Trade:
-80.56 USD
Bruttoprofit:
5 944.19 USD (113 973 pips)
Bruttoverlust:
-5 177.83 USD (99 524 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (595.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
595.28 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
35.60%
Max deposit load:
10.46%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
129 (59.45%)
Short-Positionen:
88 (40.55%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
3.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-242.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-358.26 USD (5)
Wachstum pro Monat :
15.10%
Jahresprognose:
183.25%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
219.12 USD
Maximaler:
696.24 USD (36.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.48% (696.24 USD)
Kapital:
4.96% (78.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|766
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +220.80 USD
Schlechtester Trade: -81 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +595.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -242.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
54%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
45
100%
217
54%
36%
1.14
3.53
USD
USD
36%
1:500