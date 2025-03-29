- 자본
- 축소
트레이드:
222
이익 거래:
123 (55.40%)
손실 거래:
99 (44.59%)
최고의 거래:
220.80 USD
최악의 거래:
-80.56 USD
총 수익:
6 092.75 USD (116 445 pips)
총 손실:
-5 237.83 USD (100 524 pips)
연속 최대 이익:
8 (595.28 USD)
연속 최대 이익:
595.28 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
37.09%
최대 입금량:
10.46%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
130 (58.56%)
숏(주식차입매도):
92 (41.44%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
3.85 USD
평균 이익:
49.53 USD
평균 손실:
-52.91 USD
연속 최대 손실:
6 (-242.80 USD)
연속 최대 손실:
-358.26 USD (5)
월별 성장률:
9.80%
연간 예측:
118.95%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
219.12 USD
최대한의:
696.24 USD (36.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.48% (696.24 USD)
자본금별:
4.96% (78.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|855
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +220.80 USD
최악의 거래: -81 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +595.28 USD
연속 최대 손실: -242.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
60%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
46
100%
222
55%
37%
1.16
3.85
USD
USD
36%
1:500