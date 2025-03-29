СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA18
Antony Sufianto

EA18

Antony Sufianto
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
OctaFX-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
116 (54.46%)
Убыточных трейдов:
97 (45.54%)
Лучший трейд:
220.80 USD
Худший трейд:
-80.56 USD
Общая прибыль:
5 736.17 USD (110 506 pips)
Общий убыток:
-5 117.77 USD (98 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (595.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
595.28 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
34.50%
Макс. загрузка депозита:
10.46%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
125 (58.69%)
Коротких трейдов:
88 (41.31%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
2.90 USD
Средняя прибыль:
49.45 USD
Средний убыток:
-52.76 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-242.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-358.26 USD (5)
Прирост в месяц:
13.88%
Годовой прогноз:
168.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
219.12 USD
Максимальная:
696.24 USD (36.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.48% (696.24 USD)
По эквити:
4.96% (78.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 213
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 618
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +220.80 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +595.28 USD
Макс. убыток в серии: -242.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
Нет отзывов
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 17:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.03 15:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 01:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.29 18:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.29 18:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.