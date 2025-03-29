- Прирост
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
116 (54.46%)
Убыточных трейдов:
97 (45.54%)
Лучший трейд:
220.80 USD
Худший трейд:
-80.56 USD
Общая прибыль:
5 736.17 USD (110 506 pips)
Общий убыток:
-5 117.77 USD (98 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (595.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
595.28 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
34.50%
Макс. загрузка депозита:
10.46%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
125 (58.69%)
Коротких трейдов:
88 (41.31%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
2.90 USD
Средняя прибыль:
49.45 USD
Средний убыток:
-52.76 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-242.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-358.26 USD (5)
Прирост в месяц:
13.88%
Годовой прогноз:
168.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
219.12 USD
Максимальная:
696.24 USD (36.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.48% (696.24 USD)
По эквити:
4.96% (78.08 USD)
|NAS100
|213
|NAS100
|618
|NAS100
|12K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
GoDo-Live
|0.00 × 1
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
